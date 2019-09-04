https://static.news.ru/photo/b34fafc2-cf52-11e9-8079-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режиссёр Константин Богомолов раскритиковал последний фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

Я люблю Тарантино. Но последний фильм не очень, — сказал режиссёр на презентации своей книги в Москве.

Богомолов заявил, что Тарантино попытался зайти на территорию Вуди Аллена и братьев Коэнов, но оказался «слабее». По его словам, американскому кинорежиссёру нужно работать в «грубой зоне», так как ему не идёт тонкость, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что картина «Однажды... в Голливуде» продолжает бить рекорды. Девятый фильм Тарантино стал самым кассовым для актёра Леонардо Ди Каприо в России, побив даже оскароносный «Титаник». Об этом сообщила компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.