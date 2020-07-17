Режиссёр «Американской истории X» снимет новый фильм о проблеме расизма

https://static.news.ru/photo/7743588e-c845-11ea-8ca0-fa163e074e61_660.jpg Тони Кэй Фото: bb3/Global Look Press

Британский режиссёр Тони Кэй снимет фильм Civil, посвящённый теме расовой несправедливости. Он известен как постановщик картин «Учитель на замену» и «Американская история X».

Действие будущего проекта происходит в городе Монтгомери американского штата Алабама в 1955 году. В центре сюжета — двое молодых людей с абсолютно противоположными взглядами на жизнь и в частности на то, что касается расовых различий. Постепенно они начнут узнавать друг о друге нечто новое и откроют для себя значение слова «равенство», сообщает Variety.

Сценарий к Civil написали Остин Райт и Адам Нокс. Начало съёмок намечено на начало 2021 года.

Как писал NEWS.ru, студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году. Сейчас компания ведёт переговоры с Ли Уоннеллом, известным по фильмам «Апгрейд» и «Человек-невидимка».