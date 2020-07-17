Режиссёр «Американской истории X» снимет новый фильм о проблеме расизма

Британский режиссёр Тони Кэй снимет фильм Civil, посвящённый теме расовой несправедливости. Он известен как постановщик картин «Учитель на замену» и «Американская история X».
Действие будущего проекта происходит в городе Монтгомери американского штата Алабама в 1955 году. В центре сюжета — двое молодых людей с абсолютно противоположными взглядами на жизнь и в частности на то, что касается расовых различий. Постепенно они начнут узнавать друг о друге нечто новое и откроют для себя значение слова «равенство»,
Сценарий к Civil написали Остин Райт и Адам Нокс. Начало съёмок намечено на начало 2021 года.
Как писал NEWS.ru, студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году. Сейчас компания ведёт переговоры с Ли Уоннеллом, известным по фильмам «Апгрейд» и «Человек-невидимка».
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