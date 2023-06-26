Режиссера «Мосгаза» и «Фурцевой» госпитализировали после драки Режиссера Сергея Попова госпитализировали в больницу после драки в Москве

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Москве режиссера Сергея Попова госпитализировали после драки. Инцидент произошел на юге столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, в результате конфликта Попов получил травму головы и на некоторое время потерял сознание.

Прибывшая по вызову бригада медиков диагностировала у режиссера сотрясение головного мозга. Попова доставили в реанимацию. Врачам предстоит выяснить тяжесть полученной мужчиной травмы.

Причины происшествия не называются.

Сергею Попову 48 лет. Он снял такие сериалы, как «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Выхожу тебя искать» и ряд других.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на территории предприятия около 300 рабочих подрались в очереди в столовую. Причиной конфликта могла стать попытка одного из рабочих пройти без очереди. Всего в результате потасовки пострадали не менее девяти человек — они получили травмы головы и ушибы, их доставили в больницу.

Также стало известно, что в Москве две пенсионерки подрались в салоне сотовой связи, не поделив между собой очередь на оплату телефона. Конфликт начался со словесной перепалки и обмена оскорблениями и перерос в драку.