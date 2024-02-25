Режиссер «Вызова» может снять новый фильм о космосе Режиссер Шипенко не исключил создания нового фильма о космосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Клим Шипенко

Режиссер Клим Шипенко не исключил, что в будущем он может взяться за съемки нового фильма о космосе. В беседе с ТАСС он признался, что пока не может объявить конкретную идею и не уверен даже насчет сроков. Не исключено, что новая кинокартина появится даже через 10 лет, отметил он.

Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм [о космосе]. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет, такое тоже не исключено, — заявил Шипенко.

В прошлом году режиссер снял нашумевший фильм «Вызов». Это первая в мире кинокартина, съемки которой проходили на борту МКС. Для создания фильма Шипенко, а также актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправились на станцию в 2021 году.

В начале 2024 года Пересильд получила специальный приз на премии «Золотой орел» как первая в мире актриса-космонавт. Она отметила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино. По словам актрисы, картина Шипенко не может соревноваться с другими кинолентами, поскольку «Вызов» — событие мирового масштаба.