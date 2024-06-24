Режиссер Велединский высказался о сериале «Слово пацана» Режиссер Велединский назвал сериал «Слово пацана» Крыжовникова достойной работой

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Александр Велединский

Режиссер Александр Велединский на полях Забайкальского международного кинофестиваля высоко оценил проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В беседе с NEWS.ru он назвал сериал достойной работой. Велединский также признался, что больше любит «Бригаду», над которой работал как один из авторов сценария.

По-моему, достойная работа. Хотя «Бригаду» по понятным причинам люблю больше, она родная. Но и здесь достойная работа. И звучит замечательная музыка. «Бригаду» критикуют уже более 20 лет. По-моему, это неправильно. Давайте предположим, на каких лентах могли расти герои «Бригады» и «Слова пацана»? Вероятно, на хорошем советском кино. При этом кем они стали? Бандитами, хулиганами, убийцами, — поделился режиссер.

По мнению Велединского, воспитывать должны родители, а не фильмы. Режиссер добавил, что такого рода сериалы нужно смотреть и разбирать вместе с детьми.

Занимайтесь воспитанием. Читайте вместе книги, смотрите и обсуждайте фильмы. Надеюсь, моя 12-летняя дочь поняла правильно наш совместный просмотр [«Слова пацана»], — заключил Велединский.

Также режиссер сообщил, что снимал актера Александра Петрова только в рекламе. Несмотря на дружеские отношения, поработать над фильмами им пока не посчастливилось.