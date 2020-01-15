https://static.news.ru/photo/477edd62-37a9-11ea-9ec0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тархов Фото: FilmMakerDmitryTarkhov/facebook.com

Кинопродюсер Илья Шерстобитов обвинил режиссёра Дмитрия Тархова в краже исходника нового фильма «Семья».

Режиссёр якобы вынес материалы из офиса кинокомпании, а затем отказался их возвращать, утверждая, что скинул материалы в облачное хранилище. По мнению продюсера, Тархов пошёл на это, потому что ему не доплатили и стали отстранять от работы.

Как рассказал режиссёр «Ридусу», он непричастен к краже исходника своего фильма. По его словам, исходник — это не один диск, это два ящика жёстких дисков, их технически непросто украсть.

Актёр Дмитрий Тархов стал известен благодаря съёмкам в телесериалах. Фильм «Семья» должен был стать первым полным метром в его карьере, однако его даже не позвали на просмотр черновой версии монтажа 5 января, а продюсер предложил снять его имя из титров.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели многосерийного фильма «Дау» планируют подать иск к Министерству культуры России после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырём частям проекта.