Кинопродюсер Илья Шерстобитов обвинил режиссёра Дмитрия Тархова в краже исходника нового фильма «Семья».
Режиссёр якобы вынес материалы из офиса кинокомпании, а затем отказался их возвращать, утверждая, что скинул материалы в облачное хранилище. По мнению продюсера, Тархов пошёл на это, потому что ему не доплатили и стали отстранять от работы.
Как
Актёр Дмитрий Тархов стал известен благодаря съёмкам в телесериалах. Фильм «Семья» должен был стать первым полным метром в его карьере, однако его даже не позвали на просмотр черновой версии монтажа 5 января, а продюсер предложил снять его имя из титров.
Ранее NEWS.ru писал, что создатели многосерийного фильма «Дау» планируют подать иск к Министерству культуры России после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырём частям проекта.
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