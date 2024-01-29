Режиссер назвал способ повысить качество российских фильмов Режиссер Войтинский: для улучшения качества российских фильмов нужно много денег

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Александр Войтинский на премьере фильма «По щучьему велению»

Для повышения качества российских фильмов необходимо больше бюджетных средств, считает режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский. В беседе с НСН он указал, что даже самые лучшие фильмы сегодня практически не окупаются.

Прилив бюджета даст возможность новым людям участвовать в кинопроизводстве, делать свои фильмы, это очень хорошо. В существующей ситуации это правильный подход. <...> Чем больше бюджет, тем больше кинофильмов и потенциальных возможностей снимать хорошее кино, — подчеркнул Войтинский.

Он пояснил, что текущая ситуация в российском кинопрокате связана не столько с желанием аудитории смотреть отечественные фильмы, сколько именно с бюджетным финансированием. По словам режиссера, даже самые лучшие фильмы с трудом выходят в плюс по сборам, поэтому снимать кино можно только с привлечением средств госбюджета.

Ранее портал Kinobusiness обнародовал данные, согласно которым экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая российским режиссером Михаилом Локшиным, возглавила кинопрокат в России и СНГ. Картина за выходные с 26 по 28 января собрала 428 млн рублей. В тройке лидеров — также «Бременские музыканты», сборы от которой составили за выходные 123 млн рублей, и «Холоп 2» (122,5 млн рублей)