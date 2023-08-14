Режиссер назвал российские города, где можно поймать атмосферу Европы Радзюкевич: атмосферу Европы можно поймать в Выборге, Калининграде и Петербурге

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Для того, чтобы запечатлеть на камеру атмосферу Европы, можно провести съемки в Выборге, Калининграде и Санкт-Петербурге, рассказал в беседе с NEWS.ru актер театра и кино, режиссер Эдуард Радзюкевич. По его словам, в этих российских городах можно поймать как идеальный общий план, так и крупный. При этом он отметил, что каждый видит Европу по-разному, а потому все будет зависеть от задач автора.

Здесь все зависит от поставленных задач, сценария и художника, кто как видит. Мне кажется, если говорить про атмосферу Европы, подойдут Выборг, Калининград, Санкт-Петербург. Надо смотреть в эту сторону. Там есть места для общего плана, но все зависит от сцены и места действия, — сказал Радюзкевич.

Как рассказал ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, получение визы для поездки в страну Евросоюза обойдется россиянам более чем в €110. Для туристов из РФ открыты 17 из 27 стран содружества. Также он напомнил, что упрощенный режим выдачи визы для россиян отменен, из-за чего стоимость визы увеличилась на €80. При этом, по словам собеседника Горина, остаются технические сервисные сборы визовых центров.