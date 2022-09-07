Режиссер Манский прокомментировал объявление в розыск Режиссер Манский заявил, что не откажется от своих слов из-за объявления его в розыск

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссер Виталий Манский

Режиссер Виталий Манский признался, что объявление в розыск по делу о клевете вызвало у него дискомфорт и диссонанс. По его словам, он пытался дистанцироваться действий России на Украине, жить и работать вне этого контекста, но его как будто пытаются втянуть обратно. В комментарии RTVI он заявил, что от своих слов он в любом случае не откажется.

Я понятным образом отношусь к происходящему в России, и к действиям России в Украине — и то, и другое заставляет меня от нее дистанцироваться, стараться жить и работать вне задаваемого им контекста. А это, скажем так, действие как будто хочет меня втянуть обратно — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс, — отметил режиссер.

Манский подчеркнул, что разбирательство по поводу того, какой процент выделенных на Московский международный кинофестиваль денег куда пошел, кажется ему ничтожным на фоне происходящего в Украине. В этом нет никакого практического смысла, заключил он.

Ранее сообщалось, что заявление на Манского написал президент кинофестиваля Никита Михалков после того, как тот в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак» заявил, что на ММКФ «воруется» не менее 85% бюджета. О том, что Манский стал фигурантом уголовного дела, сообщила сама Собчак. Режиссеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.