Режиссер ответил, исполнит ли Кологривый роль Жириновского Режиссер Баранов: кастинга на роль Жириновского еще не было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Режиссер фильма о политическом деятеле Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг слухи об участии в съемках актера Никиты Кологривого. В разговоре с НСН он подчеркнул, что кастинг на главную роль еще не проводился. Кроме того, по словам режиссера, он видел Кологривого только на фотографиях и ничего о нем не знает.

Я вам могу сказать одно — еще не было вообще никакого кастинга. Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа, — пояснил Баранов.

В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, комментируя, кто бы мог исполнить роль Жириновского, отметил, что это дело режиссера и сценариста. По его словам, он не хочет «дилетантски оценивать, кто на какую роль подходит». При этом парламентарий добавил, что уже встречался с режиссером-постановщиком.

Ранее появились слухи о том, что роль Жириновского в фильме-байопике может исполнить Кологривый. Они возникли после публикации видео со встречи актера и председателя либерал-демократов Леонида Слуцкого. На видео Кологривый заявил, что «не только сыграет» Жириновского, «но и сделает это лучше, чем любой артист».