Режиссер ленты «Гитлер капут!» объяснил, почему дал роль Евы Браун Собчак Режиссер Вайсберг: Собчак удалось попасть в образ в фильме «Гитлер капут!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Режиссер Марюс Вайсберг рассказал, что журналистка Ксения Собчак смогла идеально попасть в образ Евы Браун в комедии «Гитлер капут!». По его словам, он искал на эту роль яркую личность и нашел ее в лице экс-ведущей «Дома-2», передает PROZvezd.

Если честно, не очень понимаю, какая Собчак актриса, но то, что она яркая личность, это факт. Для фильма «Гитлер капут!» мне нужна была именно яркая личность. Она идеально попала в образ, — отметил Вайсберг.

Премьера комедии «Гитлер капут!» состоялась в 2008 году. Помимо Собчак в фильме сыграли Павел Деревянко, Анна Семенович, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс, Юрий Гальцев и другие. В роли Адольфа Гитлера выступил Михаил Крылов. На онлайн-сервисе «Кинопоиск» зрители оценили фильм в 2,5 балла из 10 возможных.

Ранее писатель Стивен Кинг продал российскому режиссеру Миле Сафие права на экранизацию рассказа под названием «Человек, который не пожимал рук». Сделка обошлась ей в $1. По словам Сафие, фильм будет на турецком языке с дубляжом на русский, съемки начнутся в июле.

При этом Сафие не раскрывает актерский состав грядущей киноадаптации. Она призналась, что боится сглазить. Поскольку проект не является коммерческим, большая часть съемочной команды приняла участие в нем «за спасибо».