Ушел из жизни режиссер фильма «Цезарь должен умереть» Режиссер Паоло Тавиани ушел из жизни в 92 года

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани ушел из жизни после непродолжительной болезни, сообщает la Repubblica. Кинодеятелю было 92 года. Он является братом другого знаменитого режиссера Витторио Тавиани, который умер в 2018 году. Вместе они сняли множество фильмов, среди которых «Цезарь должен умереть» и «Ночь святого Лоренцо».

Второй брат из самой знаменитой режиссерской пары итальянского кино также умер. Он ушел из жизни в Риме в возрасте 92 лет. Паоло Тавиани умер рядом со своей женой Линой Нерли Тавиани и детьми Эрманно и Валентиной. Более пятидесяти лет братья Тавиани работали вместе в полной гармонии: до такой степени, что нельзя было отличить сцены, снятые одним, от сцен, снятых другим, — сообщило издание.

Братья Таивани завоевали множество премий, в том числе на смотрах, включая Каннский и Берлинский кинофестивали. Кроме того, они получили десять премий итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло».

Ранее сообщалось, что американский актер Чарльз Диркоп, известный по ролям в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь», скончался на 88-м году жизни. Артист ушел из жизни 25 февраля в больнице Лос-Анджелеса после недавнего сердечного приступа и пневмонии.