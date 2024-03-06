Режиссер фильма «20/22» объяснил отказ артистов играть в кино о Донбассе Режиссер Симонов: актеры не хотят играть в кино об СВО из-за страха за карьеру

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Режиссер, сценарист и продюсер Андрей Симонов

Многие российские актеры отказывались от съемок в многосерийном фильме «20/22», затрагивающем тему Донбасса, поскольку боялись за свою карьеру, рассказал корреспонденту NEWS.ru режиссер, сценарист и продюсер Андрей Симонов на молодежном форуме. По его мнению, сложившаяся ситуация является следствием культурной политики в последние 20 лет.

Это результат нашей культурной политики в последние 20 лет. То есть мы сами это все взрастили, и нельзя сказать, что даже наши члены группы, которые туда поехали, что они до 2022 года регулярно ездили в Донбасс или что-то такое. Мы немножко жили в такой полуслепоте и вот немножечко стали оглядываться вокруг, — сказал Симонов.

Он обратил внимание, что последние 20 лет молодое поколение «сидит на вражеских информационных ресурсах». По этой причине «никто не вправе их осуждать», поскольку все это — результат культуры, взращиваемой в последние годы. Говоря о причинах страха актеров играть в кино о Донбассе, Симонов отметил, что некоторые просто физически боялись ехать в Мариуполь «накануне украинского „контрнаступа“».

Кто-то, большинство, я думаю, боялись за свою карьеру, потому что до сих пор, я думаю, ни для кого не секрет — большинство наших продюсерских компаний, платформ достаточно либерально настроены, и, грубо говоря, ты играешь роль вот в таком фильме, и потом тебя больше никуда не берут, — добавил режиссер.

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