Режиссер «Барбингеймера» сообщил о разработке «куклы с атомной бомбой»

Фото: Moritz Barcelona/CC BY 2.0/wikipedia/commons

Чарльз Бэнд

Режиссер пародийного кинофильма «Барбингеймер» Чарльз Бэнд сообщил о разработке его командой куклы, которая будет продаваться в наборе с «атомной бомбой». В беседе с RTVI он подчеркнул, что она будет напоминать Доктора Стрейнджлава из фильма режиссера Стэнли Кубрика. Он также не исключил, что в киноленте возможно появление «зловещих кукол» из его предыдущих фильмов.

Мы сейчас как раз разрабатываем куклу Барбингеймера. <...> Кукла будет идти в наборе с атомной бомбой, — сказал он.

Бэнд ранее заявил о планах снять комедию по мотивам двух самых успешных фильмов 2023 года — «Барби» и «Оппенгеймер», которые совместно заработали более $2,4 млрд. Картина получит название «Барбингеймер» и расскажет историю про куклу-ученого, которая пытается изобрести ядерную бомбу.

Дата выхода пародийного фильма пока не раскрывается. Бюджет картины и актерский состав тоже неизвестны. По словам режиссера, лента станет уморительной комедией, которая совместит в себе суровый тон «Оппенгеймера» и позитивные моменты «Барби».

Первые пиратские показы «Барби» и «Оппенгеймера» стартовали в России в начале сентября. При этом один из московских кинотеатров показал «Барби» и «Оппенгеймера» под названиями «Быстрые свидания» и «Дубак». Переименованные картины на афише угадывались по плакатам, которые в кинотеатре решили оставить без изменений.