Рене Зеллвегер заметили в компании молодого парня Появились первые кадры с Зеллвегер и Вудаллом на съемках «Бриджет Джонс»

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Рене Зеллвегер

Актер из серила «Белый Лотос» Лео Вудалл присоединился к съемочной группе четвертой части комедии «Бриджет Джонс», пишет Daily Mail. По данным издания, артист сыграет роль нового возлюбленного главной героини в исполнении Рене Зеллвегер.

На опубликованных папарацци кадрах видно, что актеры уже приступили к работе. На снимках видно, что Рене и Лео обнимаются и весело улыбаются друг другу.

Ранее The Voice сообщил, что главная героиня фильма «Бриджит Джонс: без ума от мальчика» влюбится в юношу на 28 лет младше. По сюжету мать-одиночка начнет искать новую любовь в приложении для знакомств после смерти мужа Марка Дарси. Известно, что Колин Ферт, игравший роль Дарси, в новой ленте не появится.

Съемки фильма стартовали в мае, а на большие экраны кинокартина выйдет 14 февраля 2025 года. Известно, что к проекту также присоединится Хью Грант.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее выразил мнение, фильм «Бриджит Джонс» заинтересует всех женщин в мире, потому что это универсальная история. Он сравнил повествование картины с сюжетом о Золушке, которая в итоге находит своего принца.

Также, по его словам, Зеллвегер прославилась именно ролью журналистки Бриджит Джонс. Шнейдеров отметил, что актриса невероятно обаятельная и общительная, у нее нет звездной болезни и она умеет излагать свои мысли.