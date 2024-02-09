РЕН ТВ: Боярского выписали из больницы после операции РЕН ТВ: Боярского выписали из больницы после операции на сердце

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

РЕН ТВ сообщил, что российского актера и музыканта Михаила Боярского выписали из больницы после проведения операции на сердце. По данным канала, актер находился на лечении в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Источник канала уточняет, что состояние Боярского оценивается как удовлетворительное. По данным журналистов, актер поблагодарил врачей за блестящую операцию.

Во вторник, 6 февраля, РЕН ТВ сообщил о госпитализации актера в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. Канал тогда отметил, что госпитализация артиста носит плановый характер. Телеканал опубликовал кадры, на которых человек с сумками, предположительно Боярский, проходит через турникеты медучреждения.

В тот же день информацию о его госпитализации подтвердили в театре имени Ленсовета. Как отмечалось, Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования. В учреждении отметили, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни, Боярский должен вернуться на сцену во вторник, 20 февраля.

Telegram-канал Mash в пятницу, 9 февраля, сообщил, что российской актрисе Нелли Уваровой, известной зрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», вызвали скорую помощь в Российский академический молодежный театр. По его информации, артистка получила травму ноги во время репетиции, врачи подозревают у нее перелом или разрыв связок.