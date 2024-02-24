«Разрушал страну и вел людей к погибели»: Корчевников о смерти Навального Корчевников: Навальный разрушал страну, но мог прийти к покаянию в тюрьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Телеведущий Борис Корчевников заявил на круглом столе «Почему говорят, что в окопах атеистов нет?» в рамках фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев», что скончавшийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный был человеком, который разрушал страну и вел людей к погибели. Корчевников допустил, что Навальный «мог прийти к покаянию» в тюрьме.

Что я о нем знаю при жизни: он разрушал мою страну и вредил молодым людям, людям разных возрастов, вел их к погибели. Но что там потом с ним происходило... Может, в тюрьме он пришел к какому-то личному покаянию, мы про это не знаем. Есть суд Божий, он сейчас над ним свершается. Смерть, мы все здесь ее не избежим. Но [важно], как ты умрешь, в каком состоянии. Если он умер в том состоянии, в котором мы его знали, это страшно, умереть откровенным человеком зла. А может быть, он в тюрьме совершил покаяние, мы этого уже не знаем. А Господь это знает, поэтому мы у Бога суд отбирать не будем, — сказал Корчевников.

Телеведущий также заявил, что Навальный «украл» у России много людей, которые покинули страну, когда «пришла беда». По его мнению, около половины уехавших россиян являются сторонниками оппозиционера.

При жизни этот человек разрушал мою страну, и столько мозгов повредил, украл столько людей у России! Убежавших, когда беда пришла на нашу землю, убежавших от этой беды, клевещущих на страну. Половина релокантов, если не все, кто из младшего поколения, — это люди, слушающие в том числе и его, — заявил Корчевников.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что не может сказать о Навальном ничего хорошего после его смерти. Медведев отметил, что не будет говорить и плохого, как принято об ушедших.

Президент США Джо Байден 23 февраля встретился с женой Навального Юлией и дочерью Дарьей. В комментарии по итогам встречи Байден перепутал имя супруги политика, которую назвал Йоландой.

Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Навального 16 февраля. По информации службы наказаний, Навальный скончался в колонии «Полярный волк» в поселке Харп на Крайнем Севере после того, как ему стало плохо на прогулке и он резко потерял сознание, врачи пытались его реанимировать, но им не удалось его спасти.