Рассел Кроу по-крупному займётся кино в Австралии

https://static.news.ru/photo/742c419e-ce91-11eb-a2da-96000091f725_660.jpg Рассел Кроу Фото: Vanity Fair/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актёр Рассел Кроу собирается создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии. Артист займётся бизнесом в прибрежном городе Кофс-Харбор в штате Новый Южный Уэльc, что в 540 км от Сиднея, передаёт телеканал ABC.

Объекты хотят разместить на территории существующего курорта, где смогут жить члены семей съёмочных групп.

В течение нескольких лет я думал, как можно совместить то, где я живу, с моей работой, — отметил Кроу.

Срок реализации проекта пока не известен. По мнению депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, планирование займёт около года. Стоимость проекта оценивается в $337 млн частных инвестиций, средства налогоплательщиков власти страны не станут тратить на киностудию.

В Австралию потянулись представители кинобизнеса со всего мира с начала пандемии COVID-19. Государство считается одним из самых безопасных для съёмок в ситуации с распространением инфекции. Например, на континенте в разных проектах участвуют звёзды Голливуда Николь Кидман и Том Хэнкс, а сиднейскую студию Fox Studio забронировали для съёмок супергеройских фильмов Marvel.

Накануне американский актёр Вин Дизель в разговоре с MTV News намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты. В новых «Аватарах» также снимутся звёзды первой картины, вышедшей в 2009 году: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и многие другие.