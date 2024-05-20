Раскрыты детали госпитализации звезды «Служебного романа» Baza: Светлана Немоляева почувствовала себя плохо еще 10 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Народная артистка России Светлана Немоляева, которую госпитализировали накануне с подозрениями на коронавирусную инфекцию, почувствовала себя плохо еще 10 мая, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что актриса вызвала скорую домой, но от госпитализации тогда отказалась.

По данным канала, Немоляева должна была играть в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского, однако она почувствовала боль в груди. Ее забрали в больницу прямо из театра. Сейчас, как сообщает канал, она находится под наблюдением врачей.

Об экстренной госпитализации звезды «Служебного романа» стало известно накануне. По данным Telegram-канала «112», 87-летняя Немоляева попала в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В театре подтвердили отмену спектакля «Бешеные деньги» из-за плохого самочувствия Немоляевой. Постановку представят 1 июля, а приобретенные билеты будут действительны, пояснили там. Однако там отказались комментировать самочувствие актрисы и не сказали, где Немоляева находится в настоящий момент.

Народная артистка РФ Елена Санаева 13 мая подтвердила сообщения о госпитализации. Актриса отметила, что приболела и находится в хороших руках. Также Санаева заявила о хорошем самочувствии. По словам артистки, она «в хороших руках». Санаева известна по роли лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино».