Стало известно, выйдет ли второй сезон «Слова пацана» в ближайшее время Сценарист Золотарев: съемки второго сезона «Слова пацана» пока не идут

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Съемки второго сезона «Слова пацана: Кровь на асфальте» пока не планируются, рассказал сценарист сериала Андрей Золотарев на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». По его словам, продолжение сериала должно быть не хуже, однако планка задрана высокая, поэтому сделать это сложно, передает ТАСС.

Второго сезона пока не будет. Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже. То есть мы не можем себе позволить просто сделать то же самое. Мы хотим сделать как минимум не хуже. А это сложно, потому что у нас правда классный сериал, — рассказал Золтарев.

История в сериале изначально была рассчитана на три сезона, добавил сценарист. У команды есть понимание того, что должно происходить с персонажами дальше и как будет развиваться сюжет. Однако пока нет абсолютной уверенности, что туда нужно «идти».

Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти, — констатировал сценарист.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект будет доступен на самой платформе, выпуски также покажут на телевидении.