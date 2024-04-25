Раскрыта главная интрига четвертого фильма о приключениях Бриджит Джонс Главная героиня четвертого фильма о Бриджит Джонс влюбится в молодого персонажа

Фото: KPA/Global Look Press

Рене Зеллвегер в фильме «Дневник Бриджит Джонс»

Главная героиня фильма «Бриджит Джонс: без ума от мальчика» влюбится в юношу на 28 лет младше, сообщает The Voice. По сюжету мать-одиночка начнет искать новую любовь в приложении для знакомств после смерти мужа Марка Дарси. Известно, что к роли Бриджит вернется Рене Зеллвегер, Колин Ферт же в новой ленте не появится.

Бриджит — мать-одиночка, пытающаяся ориентироваться в новом мире социальных сетей и приложений для знакомств после смерти Марка, так что она определенно окажется в затруднительном положении, — рассказал инсайдер.

Юношу, в которого влюбится Бриджит, сыграет актер Лео Вудолл. По словам инсайдера, звезда «Белого лотоса» был в восторге, когда узнал, что ему предстоит сняться в одном фильме с Зеллвегер.

Съемки фильма стартуют в мае, а на большие экраны кинокартина выйдет 14 февраля 2025 года. Известно, что к проекту также присоединиться Хью Грант.

Ранее актер дубляжа Петр Гланц заявил, что главные герои предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» кинокомпании Marvel Studios устроят веселый броманс. По его словам, это будет картина про дружбу Росомахи и Дэдпула против их воли. Гланц считает, что в новой части зрители не увидят многих героев из предыдущих фильмов.