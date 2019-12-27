https://static.news.ru/photo/00218970-28bc-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадско-американский актёр Райан Рейнольдс подтвердил, что студия Marvel работает над фильмом «Дэдпул 3».

Рейнольдс рассказал во время записи передачи «В прямом эфире с Келли и Райаном», что он сейчас разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух картин.

Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Безумие. Так что да, мы над ним работаем, — сказал артист.

Отмечается, что от представителей киностудии после слов актёра не поступало официальных заявлений о производстве киноленты.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Шестеро вне закона» американского режиссёра Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом в главной роли.