Канадско-американский актёр Райан Рейнольдс подтвердил, что студия Marvel работает над фильмом «Дэдпул 3».
Рейнольдс
Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Безумие. Так что да, мы над ним работаем, — сказал артист.
Отмечается, что от представителей киностудии после слов актёра не поступало официальных заявлений о производстве киноленты.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Шестеро вне закона» американского режиссёра Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
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