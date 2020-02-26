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Американский актёр Райан Джонсон рассказал, что Apple запрещают создателям фильмов делать злодеев владельцами смартфонов iPhone.

Джонсон принял участие в разборе сцен своей картины «Достать ножи» для YouTube-канала журнала Vanity Fair, во время которого раскрыл необычную подробность о демонстрации продукции бренда в лентах.

Не уверен, могу ли говорить это или нет. Это не похабщина или что-то вроде того, просто это может мне всё испоганить со следующим детективом, который я буду писать. Плевать, всё равно расскажу, потому что это очень интересно. Apple разрешает использовать iPhone в фильме, но — и это очень важный момент — когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру, — сказал кинематографист.

Джонсон пошутил, что теперь каждый режиссёр, у которого в фильме ест тайный злодей, хочет убить его.

Как писал NEWS.ru, картина «Достать ножи» получит продолжение. О том, что сиквел комедийного детектива точно будет запущен в производство, рассказал генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер во время переговоров с инвесторами.