https://static.news.ru/photo/ac847526-67f8-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Traut/ www.imago-images

Amazon уведомил съёмочную группу и актёров, что съёмки сериала «Властелин колец», которые ведутся в Новой Зеландии, приостановлены на две недели.

От работы отстранены 800 человек, творческая группа прошла медосвидетельствование, показавшее, что инфицированных на съёмочной площадке не было. Источник на студии сообщил, что судьба проекта в связи с пандемией в стране неясна, передаёт Hollywood Reporter.

Бюджет проекта — около $1 млрд, это один из самых дорогих веб-проектов в истории кинематографа. Премьера сериала должна была состояться в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее, руководство Первого канала с 16 марта отменило участие зрителей в съёмках программ. Данные меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе телеканала, без публики будут временно записываться все шоу, на которых обычно присутствуют зрители.