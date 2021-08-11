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Сезон «Рика и Морти» впервые завершится часовым эпизодом

16:04, 11 августа 2021
Сезон «Рика и Морти» впервые завершится часовым эпизодом Фото: RickandMorty/facebook.com
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Пятый сезон «Рика и Морти» впервые в истории сериала завершится часовым эпизодом, передаёт Telegram-канал «КиноПоиск». Серии шоу обычно длятся примерно 22 минуты.

Также стало известно, что финальная серия текущего сезона выйдет чуть позже остальных — 6 сентября. Сейчас можно посмотреть тизер сезона на YouTube.

Созданный сценаристом Дэном Хармоном и аниматором Джастином Ройландом сериал рассказывает о Рике Санчезе — сумасшедшем изобретателе, космическом террористе, а также самом умном существе во вселенной мультсериала — и его неуверенном в себе внуке Морти. Дуэт перемещается во времени и пространстве, посещает другие планеты, сражается с монстрами и даже умудряется несколько раз умереть.

Премьера пятого сезона американского анимационного телесериала «Рик и Морти» состоялась 20 июня на телеканале Cartoon Network. Для просмотра уже доступны первые восемь серий.

Ранее NEWS.ru рассказал об истории появления проекта и главном антигерое сериала.

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