Пятый эпизод «Звёздных войн» выпустят в 4K-реставрации

https://static.news.ru/photo/ca7fabf8-b097-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» Фото: KPA/Global Look Press

Компания Disney планирует выпустить на большие экраны отреставрированную версию фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в формате 4K. Прокат пройдёт в Великобритании.

Показом картины студия намерена помочь кинотеатрам быстрее встать на ноги после многомесячного простоя, сообщает Variety. Ранее отреставрированная версия ленты, как и другие части франшизы, были доступны только на стриминговом сервисе Disney+ и на Blu-ray.

«Империя наносит ответный удар» — второй abkmv из оригинальной трилогии. Cиквел заработал в прокате значительно меньше, чем «Новая надежда», однако его рейтинг остаётся самым высоким среди всех девяти эпизодов. Когда выйдет версия в 4K пока неизвестно.

Ранее компания Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия, писал NEWS.ru.