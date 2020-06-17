Пятый эпизод «Звёздных войн» выпустят в 4K-реставрации

Компания Disney планирует выпустить на большие экраны отреставрированную версию фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в формате 4K. Прокат пройдёт в Великобритании.
Показом картины студия намерена помочь кинотеатрам быстрее встать на ноги после многомесячного простоя,
«Империя наносит ответный удар» — второй abkmv из оригинальной трилогии. Cиквел заработал в прокате значительно меньше, чем «Новая надежда», однако его рейтинг остаётся самым высоким среди всех девяти эпизодов. Когда выйдет версия в 4K пока неизвестно.
Ранее компания Disney запустила в производство новый сериал вселенной «Звёздных войн», в котором центральным персонажем будет женщина. Шоу пока что не получило названия, писал NEWS.ru.
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