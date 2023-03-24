Пять причин посмотреть «Джона Уика 4»: отзывы зрителей без спойлеров Что говорят зрители о четвертой части фильма «Джон Уик» с Киану Ривзом в роли наемного убийцы

Фото: Lionsgate

Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Фильм «Джон Уик 4» вышел в российский прокат 23 марта. Главную роль — наемного убийцу Джона Уика — вновь сыграл американский актер Киану Ривз (трилогия «Матрица», «Дракула», «Скорость»). Поклонники франшизы ждали квадриквел с 2019 года. NEWS.ru изучил отзывы зрителей и выделил пять причин (без спойлеров) посмотреть новый боевик режиссера Чада Стахелски, снявшего предыдущие три ленты о киллере.

«Джон Уик» держит в напряжении почти три часа

«Джон Уик 4» — самая продолжительная картина серии: 169 минут. Для сравнения: первая идет 101 минуту, вторая — 122, третья — 131. Пользователь Distarneo на «Кинопоиске» отметил: два с половиной часа похождений Уика не утомляют, а в конце фильма зрителя ждет шокирующая и вызывающая недоумение концовка. Также юзер выделил в блокбастере «французский» и «немецкий» блоки.

«Экшен выглядит как эхо из прошлого, где мы все это уже видели, и не раз, в предыдущих частях. А вот вторая половина порадует даже самых искушенных киноманов и любителей эффектного зрелища. От финальной развязки <...> многие зрители останутся в недоумении или даже в шоке», — считает Distarneo.

Автор рецензии упомянул «здоровенного и неубиваемого громилу с золотыми зубами», избивающего главного героя «как щенка», но результат битвы с антагонистом не раскрыл. По его мнению, скучать в кинотеатре не дадут «крутые перестрелки, мчащиеся машины, шикарная хореография боев на длинной лестнице» и эффект «взгляд Бога».

«Крутые перестрелки на дороге с мчащимися повсюду машинами и шикарная хореография рукопашных боев на длинной лестнице. Но больше <...> впечатлила сцена в полуразрушенном здании, в которой камера находилась прямо перпендикулярно снимаемой сцене (прием „взгляд Бога“), создавая эффект компьютерной игры», — отметил автор.

Он также отметил наличие в фильме «глубокомысленных высказываний и философских размышлений о жизни, смерти, дружбе и любви» и назвал четвертую часть лучшей лентой франшизы.

Фото: Lionsgate Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Второстепенные персонажи «Джона Уика» оказались не хуже главных, даже собака

На том же сайте пользователь Доктор Што обратил внимание на второстепенных персонажей «Джона Уика 4», сыгранных Хироюки Санадой («Последний самурай», «Мортал Комбат») и Донни Йеном («Ип Ман 1, 2, 3, 4») — японским и китайским актерами соответственно.

«У этих двух актёров врожденная харизма, потому смотреть на них очень интересно, хотя сделать из персонажа Йена слепого убийцу, который круче любого зрячего, — весьма сомнительный ход. А вот со Скоттом Эдкинсом ситуация обратная. Его в фильме непростительно мало, а ведь он чертовски хорошо отыграл роль комик-релифа», — добавил юзер.

Автор также отметил участие в проекте шведа Билла Скарсгарда («Оно», «Оно 2») и собаку, «сыгравшую» роль постоянного спутника героя Шамира Андерсона.

Джон Уик в исполнении Киану Ривза заставляет «держать кулаки сжатыми»

Пользователь на портале Otzovik — Magnollij — отметила, что посмотрела «Джона Уика 4» во многом из-за Киану Ривза. Юзер считает, что актер «великолепно справился со своей ролью», а «его харизма и профессионализм в боях заставляли держать кулаки сжатыми».

«Самое главное в этом фильме — это Джон Уик. Киану Ривз великолепно справился со своей ролью, и я не могла оторваться от экрана, пока он был на нем. Его харизма и профессионализм в боях заставляли меня держать кулаки сжатыми и аплодировать ему после каждой сцены», — написала Magnollij.

По словам пользователя DREAMTEAM777, персонаж Ривза в четвертой части также отличается чувством юмора, а Tanyushashai назвала Уика «супернаходчивым».

Фото: Lionsgate Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Музыка в «Джоне Уике 4» «отжигает по полной»

Пользователь Роман Кнышов на сайте Afisha отметил музыкальное сопровождение в боевике. По его мнению, саундтрек четвертой части «отжигает по полной», особенно во время «драйвового боя в японском филиале „Континенталя“ под композицию Dreams за исполнением ZHU и Nero».

«Во второй части [„Джона Уика“] музыка была шикарной и лишь подкрепляла динамичность боя. Четвертая часть отжигает по полной, ведь нет ничего лучше, чем драйвовый бой в японском филиале „Континенталя“ под композицию Dreams за исполнением ZHU и Nero. И это не все: еще на музыкальный огонек заскочили просто высшие электротреки от Le Castle Vania, Gesaffelstein и Justice», — отметил Роман Кнышов.

В каких странах побывал Джон Уик в четвертом фильме

Юзер Tanyushashai на «Отзовике» подчеркнула, что «Джон Уик 4» отличается «красивейшими локациями» Токио, Берлина и Парижа, а также подъемом по лестнице к базилике Сакре-Кер в столице Франции. Просмотр картины ей напомнил экскурсию.

«Хотелось поставить на паузу, чтобы получше рассмотреть или сделать фото на память. Разнообразные красивейшие локации Токио, Парижа, Берлина просто поражают. Но кульминацией всего этого становится подъем по 237 ступеням лестницы, ведущей к базилике Сакре-Кер», — заявила пользователь.

Именно на экшен-сцену в Париже в Сети обратили внимание многие зрители. По мнению Юрия Николайчука, оставившего отзыв в сообществе BLEXINFINITY («ВКонтакте»), 40-минутный эпизод «удивляет каждые пять минут».

Фото: Lionsgate Кадр из фильма «Джон Уик 4»

«Экшен-сцена пытается удивлять нас примерно каждые пять минут, меняя стиль драк, количество взрывов, локации, стиль съемки, закручивая сюжет и прочее. Именно „погоня в Париже“, как по мне, является лучшей экшен-сценой вообще всей франшизы», — рассказал Николайчук.

Юзер также отметил чувство юмора героев, который, по его словам, «заставлял ржать в голос».