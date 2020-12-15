Путин поздравил с юбилеем Светлану Дружинину

https://static.news.ru/photo/41fc1c64-3f74-11eb-8402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием советскую и российскую актрису и режиссёра Светлану Дружинину.

За годы вдохновенного труда Вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актёрском и режиссёрском поприще. Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Дружининой и её близким здоровья, успехов и благополучия.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Её дебют в кинематографе состоялся в 1955 году, когда она сыграла роль продавщицы Сони Божко в фильме «За витриной универмага». Следующими заметными ролями Дружининой стали Лариса в картине «Дело было в Пенькове» и Анфиса в фильме «Девчата».

После окончания режиссёрского факультета в 1969 году Дружинина стала работать в этом качестве на «Мосфильме». Зрительский успех ей принесли такие картины, как «Сватовство гусара», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперёд!», и серия фильмов «Тайны дворцовых переворотов».

Дружинина является народной артисткой РФ и заслуженным деятелем искусств РСФСР. Она награждена орденом Почёта и орденом Дружбы.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил с 75-летием актёра театра и кино Евгения Стеблова. Президент пожелал артисту здоровья, вдохновения и успехов и отметил стремление Стеблова продолжать трудиться и участвовать в культурной и общественный жизни страны.