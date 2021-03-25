Путин поддержал идею создания фильма о народном ополчении

https://static.news.ru/photo/62be4bce-8d72-11eb-993b-96000091f725_660.jpg Ополченцы Кировского завода. СССР, Ленинград, 1941 год Фото: Public domain/wikipedia.org

Президент Владимир Путин поддержал инициативу снять фильм о народном ополчении. Такую идею озвучил режиссёр и сценарист Игорь Угольников во время онлайн-общения главы государства с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства.

По словам гендиректора компании «Студия Военфильм», работа над картиной находится на начальном этапе.

Тема шикарная, нужная и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать всё, чтобы вас поддержать, — заверил Угольникова Путин.

Российский лидер высказал уверенность, что новый проект «будет столь же ярким и востребованным», как и лента режиссёра о подольских курсантах, которая, как отметил президент, «изучается в училищах, в школах».

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с картины «Ржев. 500 дней в огне». Ранее в отношении фильма ограничительные меры принял видеохостинг YouTube, ссылаясь на то, что в ленте содержится «неприемлемый для некоторых пользователей» контент, а именно сцены насилия.