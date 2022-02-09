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Пуаро снова в деле: кадры светской премьеры фильма «Смерть на Ниле»
Кино

Пуаро снова в деле: кадры светской премьеры фильма «Смерть на Ниле»

07:53, 10 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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11 февраля в российском прокате — американский фильм «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи, ставший сиквелом «Убийства в „Восточном экспрессе“» 2017 года.

В роли бельгийского сыщика — снова Кеннет Брана. По сюжету после раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» Эркюль Пуаро отправляется в Египет, где прямо на Ниле страсти внутри любовного треугольника привели к новому преступлению.

На круизном теплоходе «Карнак» мир и спокойствие царствовали недолго: один из пассажиров убит. Эркюлю Пуаро предстоит выяснить, кто из пассажиров является преступником.

Фото светской премьеры фильма «Смерть на Ниле» с участием российских знаменитостей — в галерее NEWS.ru.

Актриса Мария Глазкова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актеры Всеволод Болдин (слева) и Максим Щёголев на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Андрей Бурковский с супругой Ольгой и детьми на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актеры Анна Неверова и Анар Халилов на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Алена Бабенко с супругом, бизнесменом Эдуардом Субочем на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Алика Смехова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёры Алексей Барабаш и Александра Богданова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Денис Шведов на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Артём Соболев/NEWS.ru

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