Пуаро снова в деле: кадры светской премьеры фильма «Смерть на Ниле»

11 февраля в российском прокате — американский фильм «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи, ставший сиквелом «Убийства в „Восточном экспрессе“» 2017 года.
В роли бельгийского сыщика — снова Кеннет Брана. По сюжету после раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» Эркюль Пуаро отправляется в Египет, где прямо на Ниле страсти внутри любовного треугольника привели к новому преступлению.
На круизном теплоходе «Карнак» мир и спокойствие царствовали недолго: один из пассажиров убит. Эркюлю Пуаро предстоит выяснить, кто из пассажиров является преступником.
Фото светской премьеры фильма «Смерть на Ниле» с участием российских знаменитостей — в галерее NEWS.ru.
Актриса Мария Глазкова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актеры Всеволод Болдин (слева) и Максим Щёголев на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Андрей Бурковский с супругой Ольгой и детьми на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актеры Анна Неверова и Анар Халилов на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Алена Бабенко с супругом, бизнесменом Эдуардом Субочем на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Алика Смехова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёры Алексей Барабаш и Александра Богданова на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, актер Сергей Безруков с супругой режиссером Анной Матисон на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актер Денис Шведов на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма Смерть на Ниле в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Артём Соболев/NEWS.ru