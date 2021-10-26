Психолог рассказала, как «Игра в кальмара» может повлиять на психику детей

В «Игре в кальмара» присутствует множество сцен насилия и жестокости. Это может стать причиной нарушения сна и ночных кошмаров, а также повышенной возбудимости нервной системы и тревожности у детей. Об этом рассказала детский и семейный психолог Анна Быкова в разговоре с Sobesednik.ru.

У данного сериала возрастной маркер 18+, в нём много сцен насилия, трупов, натуралистично показано расчленение людей. Однозначно не стоит смотреть это маленьким детям и особо впечатлительным взрослым. Для них это чревато нарушением сна и ночными кошмарами, повышенной возбудимостью нервной системы и тревожностью, — пояснила Быкова.

Она отметила, что если ребёнок старше 13 лет, то, скорее всего, он в любом случае посмотрит «Игру в кальмара», несмотря на запреты родителей. В таком случае психолог посоветовала не ограничивать подростку доступ к сериалу, а посмотреть его вместе с ним, чтобы мониторить его отношение к происходящему на экране, а также давать свои комментарии по поводу тех или иных действий героев сериала.

Быкова подчеркнула, что если подросток уже был знаком с «Голодными играми», фильмами ужасов или игрой GTA V, то ничего принципиально нового в «Игре в кальмара» он не увидит.

Ранее стало известно, что больше половины опрошенных ВЦИОМом россиян ничего не знают об «Игре в кальмара». 40% респондентов, представляющих себе, о чём сюжет сериала, считают, что сцены жестокости и насилия в нём могут провоцировать аналогичное поведение в реальной жизни.