Психолог объяснил, почему «Воронины» не пришли прощаться с Клюевым

https://static.news.ru/photo/13e9ab40-f170-11ea-b888-fa163e074e61_660.jpg Борис Клюев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Старые конфликты и обиды могут объяснить, почему сериальная семья «Ворониных» не пришла проститься с Борисом Клюевым. Такое мнение высказал психолог Вячеслав Немцов.

На похоронах актёры, сыгравшего главу семьи в «Ворониных» с 2009 по 2019 годы, были только его сериальные старший сын — актёр Станислав Дужников и невестка — Екатерина Волкова.

Ни Анны Фроловцевой — Галины Ивановны и сериальной жены, ни младшего сына Кости в исполнении Георгия Дронова, ни второй невестки — Юлии Куварзиной на церемонии прощания не было.

Психолог уверен, что актёры заняли «детскую позицию», приводит мнение специалиста iReactor.

Это психологические травмы, которые внутри нас сидят еще с детства. Они мешают нам быть такими, какие мы есть, быть адекватными. Когда мы даже осознаем, что так делать нельзя, но включается какой-то триггер, и мы опять делаем то же самое, — пояснил позицию сериальных героев эксперт.

Он добавил, что ещё одной причиной могла быть пандемия коронавируса, но маловероятно, что такая ситуация могла остановить людей много лет проработавших вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сериальная супруга Бориса Клюева по «Ворониным» Анна Фроловцева пояснила, почему не попала на похороны актёра. Она подтвердила информацию, что у неё возникли проблемы со здоровьем.