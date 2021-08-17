«Просто дождитесь 10 фильма»: Дизель заинтриговал фанатов «Форсажа»

Премьера голливудского боевика «Форсаж 10» состоится 7 апреля 2023-го. Звезда саги и продюсер нескольких частей Вин Дизель заинтриговал фанатов проекта, призвав «просто дождаться» выхода десятого блокбастера, передаёт портал Entertainment Weekly. Актёр отметил, что в этой ленте далеко не все сюжетные линии завершатся.

Просто дождитесь десятого фильма. Скажем так, вы уже знаете, что мы не завершим все линии за один фильм, так что просто представьте, что вас ждёт, — подчеркнул шоумен.

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части. Вероятно, в проект вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Ган, Лудакрис и Джордана Брюстер. По данным издания, американский артист Дуэйн Джонсон не появится в десятой части франшизы, а участие Джона Сины, сыгравшего брата Доминика Торетто, под вопросом.

Режиссёрское кресло вновь займёт Джастин Лин, поставивший четвёртый, пятый, шестой и девятый фильмы серии. Вероятно, что 10-ю и 11-ю картины саги снимут одновременно.

Ранее сообщалось, что Дизель анонсировал очередной спин-офф кинофраншизы «Форсаж». Главным персонажем станет киберпреступница Сайфер. В оригинальной серии её сыграла Шарлиз Терон. Впервые вор и террористка Сайфер появилась в «Форсаже 8». Она шантажировала Доминика Торетто (Дизель) и заставляла его захватить российскую атомную подлодку для провоцирования ядерной войны.