«Проститутка или горничная»: Хайек пожаловалась на стереотипы в Голливуде

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в интервью порталу Variety пожаловалась на дискриминацию в Голливуде. На заре карьеры она столкнулась со стереотипным мышлением кинодеятелей — ей предлагали роли только «проституток и горничных», намекая на её корни.

Если бы ты родилась по правильную сторону границы, возможно, ты бы стала величайшей звездой в мире. Но неважно, насколько ты красива, насколько хороша как актриса, в ту минуту, как ты откроешь свой рот, зрители будут вспоминать своих горничных, — посетовала артистка.

Хайек призналась, что провалилась на кастинге для фантастического боевика «Матрица». По словам звезды, она претендовала на роль Тринити. Хайек добавила, что на кастинг пригласили постановщиков трюков из Азии. Артистка восхитилась формой другой претендентки на роль Тринити — Джады Пинкетт-Смит.

Одной из самых ярких образов, созданных Сальмой Хайек на экране — мексиканская художница Фрида Кало в фильме «Фрида» (2002) режиссёра Джули Тэймор.

Ранее Хайек раскрыла в эфире шоу Джимми Фэллона, как училась «пугающе материться» для роли в «Телохранителе жены киллера» с Сэмюэлем Л. Джексоном. Последний знаменит изысканными оскорблениями своих персонажей. Выпуск программы доступен на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.