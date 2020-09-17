«Простите все»: режиссёр Молочников заболел коронавирусом на «Кинотавре»

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У Александра Молочникова тесты на COVID-19 дали положительный результат. Приехавший в Сочи на фестиваль «Кинотавр» режиссёр сообщил об этом в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.

Позднее Молочников удалил все посты, но запись можно найти в Интернете. На ней режиссёр рассказал, что приехал на фестиваль в Сочи 14 сентября, чтобы представить свой новый фильм «Скажи ей».

Простите все, с кем контактировал «Кинотавре», — извинился режиссёр.

Как признался Молочников, он почувствовал себя плохо ещё в день приезда, но тогда тест на коронавирус наличие заболевания не подтвердил.

Кроме того, Александр рассказал, что COVID-19 обнаружили и у актеров театра на Малой Бронной, в котором он служит и которые репетировали его постановку «Бульба. Пир». Премьера должна была состояться еще до карантина, но из-за пандемии её пришлось перенести.

Под угрозой оказалась и возлюбленная режиссёра актриса и телеведущая Екатерина Варнава, она тоже играет в «Бульба. Пире». Однако звезда Comedy Woman в личном блоге лишь написала, что «в театральной группе спектакля был выявлен бессимптомный случай коронавирусной инфекции».

Как писал NEWS.ru, ранее Юлия Шойгу, занимающая пост директора Центра экстренной психологической помощи МЧС рассказала, с помощью принятия каких мер людям стоит возвращаться к нормальной жизни после пандемии. В первую очередь, она посоветовала сократить время просмотров новостей про коронавирусную инфекцию.