Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко: кадры церемонии в Доме кино

15 февраля родные, коллеги и поклонники простились с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище. Актриса скончалась 12 февраля на 89-м году жизни от последствий, связанных с заболеванием коронавирусом.

Зинаида Кириенко прославилась ролями в фильмах Сергея Герасимова «Тихий Дон» и Евгения Матвеева «Любовь земная». Её творческая биография насчитывает около 50 работ, воспоминания о которых, как рассказали NEWS.ru коллеги артистки, она хранила в виде фотографий на стенах своей квартиры, похожей на музей.

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис вспомнил, как незадолго до смерти Зинаиды Кириенко встретился с ней на Новодевичьем кладбище, куда они пришли навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни». Присев на лавочке возле могилы Юрия Никулина, Кириенко, имея в виду своё поколение, с грустью произнесла: «Уходим потихонечку». Спустя полтора месяца не стало и её самой.

Кадры прощания с Зинаидой Кириенко в московском Доме кино — в галерее NEWS.ru.