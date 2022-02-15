Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко: кадры церемонии в Доме кино

15 февраля родные, коллеги и поклонники простились с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище. Актриса скончалась 12 февраля на 89-м году жизни от последствий, связанных с заболеванием коронавирусом.
Зинаида Кириенко прославилась ролями в фильмах Сергея Герасимова «Тихий Дон» и Евгения Матвеева «Любовь земная». Её творческая биография насчитывает около 50 работ, воспоминания о которых, как рассказали NEWS.ru коллеги артистки, она хранила в виде фотографий на стенах своей квартиры, похожей на музей.
Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис вспомнил, как незадолго до смерти Зинаиды Кириенко встретился с ней на Новодевичьем кладбище, куда они пришли навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни». Присев на лавочке возле могилы Юрия Никулина, Кириенко, имея в виду своё поколение, с грустью произнесла: «Уходим потихонечку». Спустя полтора месяца не стало и её самой.
Кадры прощания с Зинаидой Кириенко в московском Доме кино — в галерее NEWS.ru.
Родные и близкие на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко в Центральном доме кинематографистов
Артем Соболев/NEWS.ru
Поэтесса Лариса Рубальская (в центре)
Артем Соболев/NEWS.ru
Актер Николай Бурляев
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Людмила Зайцева
Артем Соболев/NEWS.ru
Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Лариса Лужина
Артем Соболев/NEWS.ru
Народный артист России Аристарх Ливанов
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Людмила Зайцева
Артем Соболев/NEWS.ru
Актер и режиссер Игорь Черницкий
Артем Соболев/NEWS.ru
Прощание с актрисой Кириенко в Москве
Артем Соболев/NEWS.ru
Родные и близкие на церемонии прощания
Артем Соболев/NEWS.ru
На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко
Артем Соболев/NEWS.ru
Вынос гроба с телом актрисы Зинаиды Кириенко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов
Артем Соболев/NEWS.ru