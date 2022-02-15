18+

Рубрики

Медиа

Архив

Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко: кадры церемонии в Доме кино
Кино

Прощание с актрисой Зинаидой Кириенко: кадры церемонии в Доме кино

15:00, 15 февраля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

15 февраля родные, коллеги и поклонники простились с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, после чего её похоронили на Троекуровском кладбище. Актриса скончалась 12 февраля на 89-м году жизни от последствий, связанных с заболеванием коронавирусом.

Зинаида Кириенко прославилась ролями в фильмах Сергея Герасимова «Тихий Дон» и Евгения Матвеева «Любовь земная». Её творческая биография насчитывает около 50 работ, воспоминания о которых, как рассказали NEWS.ru коллеги артистки, она хранила в виде фотографий на стенах своей квартиры, похожей на музей.

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис вспомнил, как незадолго до смерти Зинаиды Кириенко встретился с ней на Новодевичьем кладбище, куда они пришли навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни». Присев на лавочке возле могилы Юрия Никулина, Кириенко, имея в виду своё поколение, с грустью произнесла: «Уходим потихонечку». Спустя полтора месяца не стало и её самой.

Кадры прощания с Зинаидой Кириенко в московском Доме кино — в галерее NEWS.ru.

Родные и близкие на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко в Центральном доме кинематографистов

Артем Соболев/NEWS.ru

Поэтесса Лариса Рубальская (в центре)

Артем Соболев/NEWS.ru

Актер Николай Бурляев

Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Людмила Зайцева

Артем Соболев/NEWS.ru

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов

Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Лариса Лужина

Артем Соболев/NEWS.ru

Народный артист России Аристарх Ливанов

Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Людмила Зайцева

Артем Соболев/NEWS.ru

Актер и режиссер Игорь Черницкий

Артем Соболев/NEWS.ru

Прощание с актрисой Кириенко в Москве

Артем Соболев/NEWS.ru

Родные и близкие на церемонии прощания

Артем Соболев/NEWS.ru

На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко

Артем Соболев/NEWS.ru

Вынос гроба с телом актрисы Зинаиды Кириенко после церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов

Артем Соболев/NEWS.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео