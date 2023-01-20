Прощай, Депардье: чего ждать от комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» Чем удивит пятая часть высокобюджетной франшизы без Депардье, но с Ришаром и Ибрагимовичем, когда ее покажут в России и при чем тут наш «Чебурашка»

Фото: Pathe

Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

1 февраля в мировой прокат выходит новая часть французской франшизы «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». В России комедию про двух галлов, которые знают секрет дающего суперсилу зелья, должны были показать 14 февраля, однако релиз внезапно исчез из графика ровно за месяц до премьеры. Меж тем создатели саги делают на нее большую ставку. Об этом говорит рекордный для французского кино бюджет в €60 млн и привлечение таких звезд, как актер Пьер Ришар, футболист Златан Ибрагимович и других. Правда, Жерара Депардье в роли обаятельного толстяка зрители больше не увидят, но и тут авторы придумали выход. Чего ждать от новой части «Астерикса и Обеликса», кто сыграет главных героев, Цезаря, Клеопатру и когда фильм могут показать в России — в материале NEWS.ru.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» — пятая экранизация сборника комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо, вышедшего еще в 1961 году. С тех пор было издано ещё 38 выпусков, по ним в рамках франшизы сняли 15 анимационных и игровых проектов. Наибольшую популярность завоевали две первые части серии художественных фильмов, главные роли в которых исполнили Жерар Депардье и Кристиан Клавье.

Фото: Lionsgate «Астерикс и Обеликс против Цезаря»

Первая часть франшизы «Астерикс и Обеликс против Цезаря» была выпущена в 1999 году и заработала в прокате $105,6 млн. Вторая часть «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002), где в роли египетской царицы снялась Моника Беллуччи, собрала свыше $128 млн.

Накануне съемок третьей части успешный дуэт главных героев распался из-за ухода из проекта Клавье, который не захотел работать с новым режиссером. В следующих сериях партнерами Депардье стали Кловис Корньяк и Эдуард Баэр. «Астерикс на Олимпийских играх» (2008), усиленный Аленом Делоном, Моникой Крус, Михаэлем Шумахером, Зинедином Зиданом и другими, принес создателям $132 млн. А вот фильм «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012) провалился в прокате, ограничившись цифрой в $61,3 млн.

После неудачи четвертой серии продюсеры решили устроить перезапуск. Они отказались от услуг старожила проекта Жерара Депардье, который снимался во франшизе с самой первой серии и был вынужден проститься со зрителями, и отдали бразды правления обладателю премии «Сезар» (французский аналог «Оскара») режиссеру Гийому Кане, снявшему такие ленты, как «Вечно молодой», «Маленькие секреты» и «Не говори никому». На сценарий и кастинг он потратил два года. В итоге назначил на роль Астерикса самого себя, костюм Обеликса надел на давнего друга актера Жиля Лелуша, заставив того заметно прибавить в весе и поставив задачу гримерам сделать его как две капли воды похожим на Депардье. Клеопатрой станет жена режиссера французская актриса Марион Котийяр, известная российским зрителям по роли Лили, невесты главного героя другой франшизы — «Такси».

В роли Цезаря появится Венсан Кассель, Пьер Ришар воплотит образ мудрого друида Панорамикса, римлянином Антивирусом станет футболист Златан Ибрагимович, это дебют спортсмена в кино.

Фото: Pathe Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

По сюжету действие «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» разворачивается примерно в 50 году до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь, которому они так и не покорились.

Съёмки ленты должны были пройти летом и осенью 2020 года в разных странах, в том числе в Китае. Авторы фильма несколько раз летали в Поднебесную, чтобы подготовить там всё к работе. В одной из таких поездок к кинематографистам присоединился президент Франции Эммануэль Макрон — тогда проект фильма представили китайским властям, и создатели комедии получили разрешение на съёмки на территории страны. Однако пандемия коронавируса нарушила эти планы. В итоге фильм сняли во Франции и в Монако, потратив на строительство деревни, батальные сцены, спецэффекты и приглашение звезд порядка €60 млн (часть средств еще заложена на рекламную кампанию) — рекордный бюджет для французского кино.

Фото: Pathe Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Вернуть расходы продюсеры рассчитывали в том числе и за счет российского рынка, и здесь, несмотря на сложную международную обстановку, формально нет преград. Во-первых, франшиза с «новым русским актером» Депардье до сих пор собирает у экранов телезрителей. Во-вторых, еще в ноябре 2022 года французская кинокомпания Pathé, которой принадлежат права на комедию «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», возобновила продажу своих новинок в РФ, приостановленную на фоне начала специальной военной операции на Украине. Однако на днях, меньше чем за месяц до российской премьеры, прокатчик ленты «Атмосфера кино» объявил о переносе даты релиза на неопределенный срок. Сообщать причину компания не стала.

Фото: Pathe Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

По мнению сразу нескольких источников NEWS.ru в киноиндустрии, мотивом такого решения могли стать соображения о «последнем рывке» в прокате отечественной новинки «Чебурашка». Экранизация книг Эдуарда Успенского уже побила кассовый рекорд «Холопа» и продолжает привлекать зрителей в кинозалы, сборы ленты приближаются к 5 млрд рублей. Точная дата окончания проката «Чебурашки» в кино пока неизвестна, и не исключено, что появление конкурента в виде «Астерикса и Обеликса», способного «переманить» часть аудитории, нежелательно, полагают эксперты. Но поскольку целью кинотеатров является получение прибыли, пауза с премьерой французской комедии, как считают специалисты, вряд ли продлится долго.