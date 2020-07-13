Пропавшая актриса Ная Ривера найдена мёртвой в озере

https://static.news.ru/photo/c17e246a-c566-11ea-9456-fa163e074e61_660.jpg Ная Ривера Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело американской актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки на лодке с четырёхлетним сыном Джози.

Мальчик, когда его нашли в тот день одного посреди озера, рассказал, что он не знает, что именно произошло с 33-летней актрисой. Её сумка и удостоверение личности остались в лодке, сообщает CNN.

Ребёнок уточнил, что они с мамой купались, и она даже подтолкнула его, когда он забирался в лодку, а затем Ривера исчезла.

Актриса успела сняться в нескольких известных российской публике сериалах: «Принц из Беверли-Хиллз», «Хор», «C.S.I.: Майами» и «Лузеры».

Ранее NEWS.ru сообщал, что умерла американская актриса Пегги Поуп. Ей был 91 год. Смерть Поуп наступила по естественным причинам. Актриса начала карьеру в 1966 году. Она исполнила более 50 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Блюз Хилл-стрит», «Санта-Барбара», «С девяти до пяти» и «Скорая помощь».