https://static.news.ru/photo/f86934de-5a12-11ea-b5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: alt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Представители прокатной компании «Дисней Студиос» отказались комментировать отсутствие упоминания гомосексуальности одного из персонажей в мультфильме «Вперёд» студий Disney и Pixar.

В картине показали девушку-циклопа по имени Спектр, которая работает полицейским. Её озвучила американская актриса и сценаристка, открытая лесбиянка Лина Уэйте. За время своего появления в картине героиня успевает сообщить о своей ориентации.

Мы не комментируем ситуацию, — заявили в пресс-службе компании в беседе с РИА Новости.

Как сообщалось ранее, зрители, успевшие посмотреть мультфильм, рассказали, что в русском дубляже появилось более нейтральное слово «партнёр», не указывающее на пол персонажа, о котором идёт речь. Скорее всего, таким образом российское отделение Disney пытается избежать лишних проблем с прокатом ожидаемого проекта.

Как писал NEWS.ru, «Вперёд» стал первым мультфильмом Disney и Pixar, в котором открыто показали ЛГБТ-персонажа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что намерен обратиться в Министерство культуры с требованием не допустить картину к прокату в России.