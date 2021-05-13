Кинотеатры в России начали отказываться от голливудских фильмов

https://static.news.ru/photo/e5cd0bf2-b3e4-11eb-96a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» начали убирать из расписания ленты студий Universal и Warner Bros. после двух недель проката, так как их дистрибьютор UPI предложил бизнесу новые условия разделения выручки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Обычно после двух уикендов доля UPI в кассовых сборах падает с 50% до 40–45%, но UPI захотел и с третьих выходных получать 50%. Если стороны не договорятся, голливудский блокбастер «Форсаж», премьеру которого перенесли с 2020 года, может ограничиться двумя неделями в прокате.

Представители UPI не ответили на запрос журналистов, в «Каро» и объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» отказались от комментариев, гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов не ответил на звонок, отметили в издании. По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, сеансы с третьей недели менее посещаемые.

Если зрителей меньше, чем в первые две недели, то новая пропорция позволяет кинотеатрам сделать эти сеансы более экономически привлекательными. <...> В зависимости от релиза, дистрибутора и кинотеатра дискуссия идёт в районе 5–10 процентных пунктов, то есть доля прокатчика уменьшается до 40–45%, — добавил Березин.

Источник «Коммерсанта» отметил, что крупные киносети из-за разногласий с UPI убрали из расписания после двух недель боевики «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино (ФК) к студии «Бонанза» и её основателю Джахонгиру (Джанику) Файзиеву, говорится в картотеке инстанции. Ведомство требует от авторов фантастической ленты «Вратарь галактики» 191 млн рублей.