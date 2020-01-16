Создатели фильмов о Джеймсе Бонде заявили о том, что не намерены менять пол заглавного героя франшизы.

Продюсер картины Барбара Брокколи отметила в интервью Variety, что женщины заслуживают своих сильных персонажей.

Он может быть любого цвета, но он мужского пола. Я считаю, нам нужно создать новых персонажей для женщин, сильных женских героев. Мне не особо интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина. Мне кажется, женщины выше этого, — сказала Брокколи.