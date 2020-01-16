Создатели фильмов о Джеймсе Бонде заявили о том, что не намерены менять пол заглавного героя франшизы.
Продюсер картины Барбара Брокколи
Он может быть любого цвета, но он мужского пола. Я считаю, нам нужно создать новых персонажей для женщин, сильных женских героев. Мне не особо интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина. Мне кажется, женщины выше этого, — сказала Брокколи.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Пирс Броснан, четыре раза исполнивший роль Джеймса Бонда, поддержал идею сделать знаменитого агента женщиной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен