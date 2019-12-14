https://static.news.ru/photo/f6c5e236-1e93-11ea-819b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Кошки» Фото: universalpictures.ru

Создатели «Кошек» начали защищать свой трейлер, подчеркивая, что те, кто его критикует, просто плохо знают мюзикл. Многих пользователей Сети, видевших этот трейлер, смутила его гиперреалистичность и слишком большое количество «шерсти» в кадре.

Возможно, негативный отклик возник у людей, которые ничего не знают о «Кошках» и которые ждали какую-нибудь анимацию или четвероногих персонажей, — цитирует NME продюсера Эрика Феллнера.

Другой продюсер, Тим Беван, заявил, что трейлер посмотрели около 100 млн человек и это естественно, что кому-то он мог не понравиться.

Как писал NEWS.ru, создатели киноверсии мюзикла «Кошки» решили изменить анимацию фильма после того, как зрители раскритиковали его трейлер. Режиссёр картины Том Хупер рассказал, что фильм отсняли в марте, поэтому визуальные эффекты, показанные в проморолике, были на недоработанной стадии. По его словам, после выхода трейлера художники продолжили работу над обликом персонажей. Отзывы поклонников мюзикла помогли понять создателям, в какую именно сторону нужно двигаться, внося коррективы.