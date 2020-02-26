https://static.news.ru/photo/46bb8672-58a2-11ea-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Продюсеры мини-сериала «Чернобыль» канала HBO планируют экранизировать подкаст, посвящённый побегу из ГДР.

В проекте ВВС Radio 4 журналистк Хелена Мерриман рассказывает историю туннеля, построенного под Берлинской стеной в годы «холодной войны». С ноября 2019 года подкаст собрал более пяти миллионов прослушиваний.

Экранизация будет основана не на самом подкасте, а на книге, которую по его мотивам пишет Мерриман. Пока не уточняется, будет ли грядущий проект фильмом или сериалом.

Как сообщает источник, Sister опередила продюсерскую компанию Neal Street Productions режиссёра Сэма Мендеса, известного по фильму «1917». Он уже успел определиться с постановщиком потенциальной ленты. Им должен был стать Бенжамин Карон, снявший два эпизода для сериала «Корона» и последние четыре серии «Шерлока».

В подкасте ВВС Radio 4 рассказывается о группе студентов, которые в 1961 году с помощью подземного туннеля под Берлинской стеной пытались помочь людям бежать от коммунистического режима ГДР. Отмечается, что история ранее уже получала экранизацию: в 2001 году вышла картина «Туннель» немецкого производства.

Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма «P. S. Я люблю тебя». Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн Postscript.