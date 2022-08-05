Продюсер Роднянский перестал быть владельцем российской киностудии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Роднянский

Продюсер Александр Роднянский больше не является владельцем российской киностудии «Нон-стоп продакшн», выпустившей такие фильмы как «Левиафан», «Чернобыль», Нелюбовь". Бизнес в России он решил прекратить из-за спецоперации на Украине, сообщает РБК.

Роднянскому принадлежали 99,8% компании. Они перешли к Александру Чуканову, недавно занявшему пост ее гендиректора. Оставшимися 0,2% владеют люксембургская компания Excalibur Development S.A. и кипрская Snapfly Ltd.

Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции, — заявил продюсер.

Он добавил, что двигался в данном направлении давно. Спецоперация лишь ускорила это движение и сделала невозможной его дальнейшую работу в России.

Об отказе работать в РФ Роднянский заявил еще в середине июня. По его словам, он будет помогать украинским режиссерам интегрировать в международный кинематограф.