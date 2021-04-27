Продюсер рассказал, снимется ли Киану Ривз в спин-оффе «Джона Уика»

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Сериал «Континенталь» — спин-офф боевика «Джон Уик» — анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине, рассказал продюсер Кевин Беггс порталу Deadline.

По его словам, главным героем станет молодой Уинстон — владелец гостиницы «Континенталь» для наёмников, в стенах которой нельзя никого убивать.

Мы хотим разобраться, кто такой Уинстон и как так получилось, что он и его единомышленники оказались в отеле для киллеров. <...> В боевиках франшизы потрясающая мифология и интересный стиль, трюки просто не от мира сего. Вот почему ленты с Киану Ривзом, который прекрасен во всём и особенно в роли Джона Уика, так и просится на телеэкран, — отметил Беггс.

Продюсер добавил, что «Континенталь» будет состоять из трёх эпизодов по 90 минут. Дата премьеры пока неизвестна.

Первый фильм франшизы о Джоне Уике появился на экранах в 2014-м. Герой Ривза — бывший наемный убийца, вынужденный вновь взять в руки оружие и мстить за смерть своей собаки. Премьера четвёртого боевика состоится 27 мая 2022 года, кроме того, анонсирована пятая лента с Ривзом в роли Уика.

Ранее сообщалось, что актёр Киану Ривз, замеченный на съёмках боевика «Джон Уик 4», испугал поклонников внешним видом. Снимки опубликованы на фан-странице артиста в Instagram. Папарацци сфотографировали 56-летнюю звезду фильмов «Матрица». Он сбрил бороду, чем, по мнению фанатов, добавил себе возраста. Кроме того, разочарование вызвал наряд актёра — чёрный пиджак, тёмная мешковатая куртка и странно сидящая серая шапка.