Продюсер Netflix рассказал, чем российские фильмы могут привлечь Запад

https://static.news.ru/photo/ba7652b4-ab1c-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Американский кинопродюсер Эрик Бармак рассказал, что российские фильмы могут привлечь рынок Запада научной фантастикой и дорогими спецэффектами. Ранее он занимал пост вице-президента стримингового сервиса Netflix по международному оригинальному контенту, а сейчас владеет своей продюсерской компанией Wild Sheep.

По мнению Бармака, российский кинематограф сейчас мало связан с европейским производством, несмотря на свою уникальную историю, передаёт «Бюллетень кинопрокатчика». Такое положение создаёт препятствия для начала переговоров студий с ведущими онлайн-кинотеатрами на Западе.

Он отметил, что в России есть проекты с большим международным потенциалом, но у дистрибьюторов нет возможности выйти на связь с их создателями, чтобы договориться о сотрудничестве. Российским кинематографистам, по его мнению, стоит делать упор на свои сильные стороны, как это делает Испания с драмами и Скандинавия с детективами.

Бармак заявил, что хотел бы спродюсировать российский сериал по мотивам книги братьев Стругацких «Пикник на обочине», но сейчас такого проект нет в разработке.

Ранее российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке. Начать вести бизнес в стране корпорации мешают законы, писал NEWS.ru.