Продюсер легендарных голливудских фильмов умер в возрасте 101 года Американский кинопродюсер Уолтер Мириш умер в возрасте 101 года

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В Лос-Анджелесе скончался оскароносный продюсер Уолтер Мириш. Его компания занималась созданием многих фильмов, вошедших в «золотой фонд» Голливуда. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. Миришу был 101 год.

Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера, — отметили генеральный дирекор Билл Крамер и президент Джанет Янг, чьи слова приводятся в сообщении.

Они подчеркнули, что Мириш, занимавший одно время пост президента киноакадемии, оказал «мощное влияние» на киносообщество.

Уолтер Мириш родился в Нью-Йорке. Его карьера охватывает более шести десятилетий. Компания Mirisch Corporation, которую он создал в 1957 году вместе с братьями Гарольдом и Марвином, занималась созданием таких фильмов, как «В джазе только девушки» (1959), «Великолепная семерка» (1960), «Вестсайдсткая история» (1961), «Розовая пантера» (1963), «Дело Томаса Крауна» (1968) и многих других.

Сам Мириш в 1978 и 1983 годах получил два почетных «Оскара» за свою продюсерскую работу и гуманитарную деятельность. В 1973–1977 годах он являлся президентом Американской академии кинематографических искусств и наук.

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