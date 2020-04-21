Кино

Продюсер «Ходячих мертвецов» решил отпугнуть коронавирус головами зомби

16:55, 21 апреля 2020
Грег Никотеро Грег Никотеро Фото: Susanne DÃPke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский художник Грег Никотеро, известный как один из исполнительных продюсеров сериала «Ходячие мертвецы», оформил ворота своего дома головами зомби, чтобы отпугнуть коронавирус.

Никотеро опубликовал в Instagram фотографию с муляжами голов персонажей, погибших в телешоу. Всего он использовал шесть голов людей, которые превратились в зомби.

Оформляю ворота у себя дома! Конечно же, чтобы спугнуть любой вирус, — написал артист.

Как писал NEWS.ru, телеканал AMC запустит в производство полнометражный фильм-ответвление сериала «Ходячие мертвецы». Центральным персонажем проекта станет Дэрил Диксон, роль которого в шоу исполнил американец Норман Ридус.

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