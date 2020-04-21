Продюсер «Ходячих мертвецов» решил отпугнуть коронавирус головами зомби

Американский художник Грег Никотеро, известный как один из исполнительных продюсеров сериала «Ходячие мертвецы», оформил ворота своего дома головами зомби, чтобы отпугнуть коронавирус.
Никотеро опубликовал в Instagram фотографию с муляжами голов персонажей, погибших в телешоу. Всего он использовал шесть голов людей, которые превратились в зомби.
Оформляю ворота у себя дома! Конечно же, чтобы спугнуть любой вирус, — написал артист.
Как писал NEWS.ru, телеканал AMC запустит в производство полнометражный фильм-ответвление сериала «Ходячие мертвецы». Центральным персонажем проекта станет Дэрил Диксон, роль которого в шоу исполнил американец Норман Ридус.
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