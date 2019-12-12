Компания «Кинослово» планирует снять фильм о жизни русского поэта Александра Пушкина.
По словам продюсера проекта Петра Анурова, костюмы, декорации и места действия будут воссозданы максимально аутентично, сообщает «
Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей, — заявил Ануров.
Состав актёров, имена исполнителя главной роли и режиссёра в «Кинослове» не сообщили.
Начало проката фильма запланировано на 2021 год.
Как писал NEWS.ru ранее, австралийский режиссёр Баз Лурман займётся экранизацией романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
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