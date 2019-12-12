https://static.news.ru/photo/e815775c-1cda-11ea-ab61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Кинослово» планирует снять фильм о жизни русского поэта Александра Пушкина.

По словам продюсера проекта Петра Анурова, костюмы, декорации и места действия будут воссозданы максимально аутентично, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу кинокомпании.

Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей, — заявил Ануров.

Состав актёров, имена исполнителя главной роли и режиссёра в «Кинослове» не сообщили.

Начало проката фильма запланировано на 2021 год.

Как писал NEWS.ru ранее, австралийский режиссёр Баз Лурман займётся экранизацией романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.