Продажи маски Бэйна из «Тёмного рыцаря» выросли во время пандемии

https://static.news.ru/photo/daa6ef5e-9b6c-11ea-82f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители США стали чаще покупать копии маски персонажа Бэйна из фильма «Тёмный рыцарь» британского режиссёра Кристофера Нолана. Пик продаж пришёлся на апрель и начало мая, в самый разгар пандемии коронавируса в мире.

Использование маски не одобрено врачами и армией, однако уже распродана в нескольких магазинах костюмов, сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что она всё ещё доступна на Amazon.

Представителя сети Costume.com Дэвид ДеЖак рассказал, что у компании ещё остались маски Бэйна для детей и большой запас костюмов кинозлодея, которые не пользуются таким спросом. Он отметил, что люди в целом стали чаще покупать маски, среди которых те, что изображают Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила свою коллекцию масок для защиты от заражения коронавирусом. Выпуском аксессуаров занимается принадлежащий ей бренд нижнего белья Skims.