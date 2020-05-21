Продажи маски Бэйна из «Тёмного рыцаря» выросли во время пандемии

Жители США стали чаще покупать копии маски персонажа Бэйна из фильма «Тёмный рыцарь» британского режиссёра Кристофера Нолана. Пик продаж пришёлся на апрель и начало мая, в самый разгар пандемии коронавируса в мире.
Использование маски не одобрено врачами и армией, однако уже распродана в нескольких магазинах костюмов,
Представителя сети Costume.com Дэвид ДеЖак рассказал, что у компании ещё остались маски Бэйна для детей и большой запас костюмов кинозлодея, которые не пользуются таким спросом. Он отметил, что люди в целом стали чаще покупать маски, среди которых те, что изображают Дональда Трампа.
Как писал NEWS.ru, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила свою коллекцию масок для защиты от заражения коронавирусом. Выпуском аксессуаров занимается принадлежащий ей бренд нижнего белья Skims.
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